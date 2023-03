"Fox Bompani, una soluzione entro due mesi"

"Vi lascio con tre promesse: una soluzione entro due mesi; la finanza qui dentro deve essere a servizio e non servire a speculazioni; devono essere salvati tutti i posti di lavoro". Non è arrivato a mani vuote l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla, nel piazzale della Fox Bompani nell’incontro aperto a tutti i cittadini per parlare della crisi aziendale e del futuro dei lavoratori. La partecipazione è stata notevole – a parte i 34 lavoratori dei 108 complessivi che avevano accettato di portare a termine la commessa da 1.200 cucine – la Fiom si è presentata con lo stato maggiore regionale, dal segretario regionale Samuele Lodi al segretario provinciale Giovanni Verla, oltre ai sindaci di Fiscaglia e Ostellato, Fabio Tosi ed Elena Rossi e tanti cittadini di Fiscaglia e Ostellato che hanno portato solidarietà e vicinanza.

L’assessore Colla ha spiegato perché l’operazione salvataggio della Bompani dovrà andare in porto nel giro dei prossimi due mesi: "L’azienda deve consegnare i bilanci, come dispone il codice civile. In questa vicenda un ruolo importante ce l’ha Invitalia, una società pubblica; non a caso abbiamo portato la documentazione al Mise. Il Fondo di salvaguardia apre la strada ai finanziamenti e anche ai clienti arabi, poi bisognerà fare un patto di gestione con i lavoratori. Senza i lavoratori quelle risorse non arrivano. Risorse che devono far ripartire la produzione e pagare gli stipendi arretrati".

E ancora: "Proprio stamattina (ieri ndr) ho parlato con Invitalia, stanno esaminando la documentazione e anche il soggetto arabo che sta per arrivare". "Tranne l’imprenditore, che da anni porta avanti una narrazione arrogante – ha evidenziato Samuele Lodi, numero uno in regione della Fiom – tutti gli attori sono davanti ai cancelli. Serve responsabilità sociale e d’impresa". Il segretario provinciale Giovanni Verla ha rimarcato come investimenti importanti non si vedono dai primi anni Duemila e i lavoratori avanzano ancora lo stipendio di dicembre e la retribuzione dei pochi giorni di gennaio, mentre la cassa integrazione straordinaria di gennaio arriverà giovedì prossimo. Il segretario della Camera del lavoro di Ferrara, Veronica Tagliati, ha sollecitato Confindustria "a battere un colpo", mentre il sindaco di Ostellato Elena Rossi ha scandito che "l’impresa ha scaricato sui lavoratori l’incapacità aziendale".

