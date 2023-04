Fox Bompani, vertice con la proprietà sulla cassa integrazione

Martedì scorso una delegazione di lavoratori della Fox Bompani, insieme alla segreteria provinciale della Fiom, è andata a sostenere i lavoratori in lotta della Geodis di Arquà Polesine. Come i lavoratori della Bompani, anche i lavoratori della Geodis sono da alcune settimane in presidio permanente davanti allo stabilimento per la difesa del loro posto di lavoro. In questo caso il rischio è quello della chiusura del sito di logistica (che vede come cliente Amazon Italia), con oltre 100 posti di lavoro in pericolo. Si è trattato di un momento importante di solidarietà, in cui hanno avuto modo di confrontarsi sulle rispettive esperienze e di condividere preoccupazioni e speranze per il proprio posto di lavoro e per il proprio futuro. In questi giorni ci sarà un tavolo istituzionale cruciale negli uffici della Regione Veneto, oggi invece, ci sarà un incontro con la proprietà della Bompani per un aggiornamento sulla cassa integrazione, nel corso del quale sono attese anche risposte sul futuro dell’azienda a partire dal piano industriale e dallo stato di avanzamento delle trattative con i possibili investitori.