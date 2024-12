Fp Cgil domina le elezioni Rsu nell'igiene ambientale a Ferrara con il 60% dei consensi

La Fp Cgil sul territorio ferrarese è il primo sindacato nell’igiene ambientale, con il 60% dei consensi. Un grandissimo risultato, che ha visto spiccare la Fp Cgil nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu.

Al voto sono stati chiamati tutte le lavoratrici e i lavoratori di Hera, Brodolini, Clara e Ferrara Tua per eleggere i loro rappresentanti, colleghe e colleghi che si sono candidati nel ruolo di Rsu per i prossimi tre anni.

Grande soddisfazione in seno al sindacato per il grande risultato ottenuto, che vede punte di schiacciante consenso in alcuni seggi, come quello di Brodolini a Ferrara, o Hera Spa, ed Hera ambiente. In Ferrara Tua invece, la lista Fp Cgil non ha ottenuto i risultati che sperati, sicuramente ci sarà qualcosa da rivedere, "ma questo ci darà ulteriore forza nel proseguire la nostra attività sindacale", spiegano dalla Cgil.

Conforta infine, la percentuale dei votanti, superiore al 70%, largamente superiore rispetto al quorum, a conferma che l’interesse ad essere rappresentati dal sindacato e la partecipazione democratica nei posti di lavoro sono ancora vivi, cosa non di poco conto e da guardare con grande interesse anche da parte di chi fa politica.