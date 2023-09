’Fra le quinte’, la scuola per i musicisti

La scuola di musica ‘Fra le quinte’ riparte con una nuova sede negli spazi dell’asilo Giordani, puntando sulla musica d’insieme e con una bella giornata di festa e sonorità. Con l’inizio dell’anno scolastico ripartono anche le attività affini e tra le scuole di musica, Fra le quinte domenica ha dunque voluto celebrare anche il suo 23esimo anno di attività con l’esibizione dei suoi allievi in diverse formazioni e la presentazione della nuova sede, affollatissima per l’occasione, all’interno del palazzo storico della scuola d’infanzia Giordani, inaugurata dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi. "Ci saranno novità anche nei corsi proposti – spiega il presidente dell’associazione Alessio Alberghini - da quest’anno avremo anche il corso individuale di contrabasso e inseriremo anche il solfeggio. Daremo ancora più importanza alla musica di insieme, sia per quanto riguarda la musica da camera che per le band. Inoltre, amplieremo il lavoro nella propedeutica musicale per i più piccoli". La completezza nella proposta ha portato la scuola centese ad avere più di 280 allievi di tutte le età che oltre ai corsi individuali fanno spesso parte di formazioni musicali come l’Orchestra Giovanile Centese, che oltre all’aspetto artistico-musicale fa emergere anche l’impatto sociale delle scuole di musica, un vero e proprio punto di riferimento per molti giovani.