Fragilità sociale, c’è l’avviso pubblico

È aperto l’avviso pubblico del Distretto Ovest finalizzato al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella co-progettazione orientata alla formulazione di progetti per il contrasto alla povertà e per il supporto all’inclusione sociale. "In particolare guardando ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità, questo avviso vuole rispondere ai bisogni della società – spiegano il sindaco, Simone Saletti, e il vicesindaco con delega ai Servizi sociali, Francesca Piacentini –. Le proposte potranno essere articolate seguendo varie linee di intervento: dalla predisposizione di attività ludico-ricreative alla sperimentazione di nuovi progetti".