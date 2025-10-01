Fragranze, aromi e salute in sala. Alla Bassani con Donatella Stocchi

Sarà dedicato al libro di Donatella Stocchi ’Fragranze, aromi e salute’, il primo appuntamento del mese, oggi alle 17, con il ciclo ’Incontri d’autore’ alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco).

Dialogheranno con l’autrice Lina Pavanelli, medico chirurgo, specialista in Anestesia e Rianimazione e in Cardiologia, e Silvia Belcastro, autrice e operatrice culturale ferrarese. L’appuntamento è a ingresso libero. Questo libro è un’esplorazione approfondita del lato oscuro delle fragranze. Dall’inquinamento che si insinua tra le mura domestiche agli effetti sulla salute, passando per una disamina delle normative spesso inadeguate, scoprirai la complessa realtà che si cela dietro ai profumi, ai cosmetici, ai prodotti per la cura della persona e per le pulizie domestiche.

Attraverso un’analisi rigorosa e basata su ricerche scientifiche, il libro svela le sostanze chimiche tossiche che ci circondano, i loro impatti a breve e lungo termine e i rischi, spesso sottovalutati, per le categorie più vulnerabili. Un viaggio alla scoperta della storia, della scienza e della regolamentazione delle fragranze, con uno sguardo attento alle implicazioni ambientali e alle possibili alternative per un futuro più sano e consapevole.