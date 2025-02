Frammenti volontari, 16 storie di ragazzi. Incontro con Ibo

Ibo Italia, organizzazione di volontariato, presenta lunedì (via Boschetto 1), il libro “Frammenti volontari”, una raccolta di 16 testimonianze di giovani che hanno scelto di svolgere il Servizio civile universale all’estero, in contesti educativi disagiati: dall’India alla Romania, fino alle periferie di Lima. L’autore, Alessandro Caselli, volontario Ibo, sarà intervistato da Alessandro Chiarelli, mentor volontario Ibo Italia. "Il vomune – così Caselli – vuole mettere in luce il valore trasformativo del volontariato, capace di creare sorrisi e cambiamenti tanto nei bambini dei centri educativi quanto nei volontari che vi prendono parte. Questi racconti dimostrano che il volontariato è dare e ricevere, in una sintonia unica nel suo genere. Per quanto in un quadro di vulnerabilità, sono le emozioni, i progressi e la fiducia nel domani a prendersi la scena in queste testimonianze di straordinaria umanità". L’incontro, che si concluderà con un brindisi, sarà l’occasione per parlare del bando del servizio civile universale che scade tra pochi giorni, il 18 febbraio, nell’ambito del quale Ibo gestisce 18 posizioni per l’estero e 6 per l’Italia tra le sedi di Ferrara e di Parma. Info: https://iboitalia.org/presentazione-libro-frammenti-volontari-10-febbraio/