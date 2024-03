Frana nell’argine del Reno. Lavori per 200mila euro

L’incontro a Palazzo Malvezzi di Bologna tra il presidente della Regione Stefano Bonaccini, i suoi assessori e i sindaci del bolognese, ha rappresentato un momento di confronto su quanto fatto e resta ancora da fare sul territorio nel post alluvione e le criticità presentate su argini e fiumi. E’ stato anche presentato il percorso in atto per l’elaborazione dei Piani speciali per la ricostruzione e l’annuncio che non si costruirà più nelle zone allagate, anche nei casi in cui sarà necessario rivedere le previsioni urbanistiche già previste. Ma soprattutto, è stato fatto il punto dei lavori che interesseranno anche Cento, Terre del Reno e Bondeno, in un quadro complessivo di 52 interventi per quasi 93 milioni di euro nel bolognese comprendendo anche questi comuni estensi. A giorni infatti, verrà consegnato un cantiere da 200mila euro, sul fiume Reno, per il ripristino di una frana golenale nella sponda sinistra a valle del ponte nuovo di Cento. All’altezza di Cento, infatti, la golena è franata nell’alveo del fiume, si è distaccata ed è da riprendere. Si tratta di un intervento urgente, ma non di somma urgenza e verrà realizzato con risorse dell’ordinanza 8 del commissario alla ricostruzione. Si lavorerà con scavatori e ruspe che riprenderanno la frana ricostruendo la continuità della golena, in modo da ripristinarne il ruolo e accogliere gli innalzamenti di livello dell’acqua. Per assegnare i lavori si avrà una procedura più rapida, senza gara ma affidamento diretto sulla base dell’Accordo stipulato a fine ’22. Successivamente partiranno altri 4 cantieri: il ripristino delle opere elettromeccaniche dell’Opera Po - Cavo Napoleonico, a Bondeno (Fe), per 250mila euro; il ripristino urgente, nelle Terre del Reno, dei rivestimenti delle prime vasche di dissipazione del Cavo Napoleonico e delle strutture di Opera Reno, per 400mila euro. Per quanto riguarda l’Opera Reno a Terre del Reno), dove il fiume entra nel Cavo Napoleonico quando i tecnici aprono le paratorie, l’acqua del fiume, entrando nel Cavo, passa per le vasche di dissipazione; vasche che talvolta subiscono danni, perché l’acqua entra con una certa impetuosità e quindi vanno riparate. Di qui la necessità dell’intervento. Poi c’è l’Opera Po a Bondeno, che viene usata in ordinaria per pompare l’acqua dal Po verso sud immessa nel Canale Emiliano Romagnolo. Quando l’Opera invece viene usata per la sicurezza idraulica, può servire a scolmare le piene del Reno, e mandare l’acqua del fiume nel Po. Se però il grande fiume è troppo alto, allora l’Opera Po si chiude e i tecnici buttano l’acqua del Po dentro il Cavo, che diventa una sorta di grande cassa di espansione. Con l’intervento in programma verrà fatta manutenzione dei motori e dei comandi che fanno funzionare l’Opera Po. In provincia di Ferrara, da terminare anche ripristino delle condizioni di sicurezza dei tratti maggiormente danneggiati dall’evento di piena nei comuni di Budrio, Medicina, Molinella (Bo) e Argenta (Fe), in corso per un investimento di 2,5 milioni.

Laura Guerra