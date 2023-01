Francesca Michielin al ’Nuovo’ Un tour per i dieci anni di carriera

Un’altra grande artista arriva a Ferrara, scegliendo il Teatro Nuovo per una nuova data del suo tour di concerti. Si tratta di Francesca Michielin che il 4 aprile alle 21 salirà sul palco del Nuovo per incantare con un nuovo lavoro. Si tratta di una nuova data aggiunta alla tournée teatrale di Francesca Michielin in ‘Boinsoir! Michielin10 a teatro’ . Dal successo a XFactor, i 4 Wind Music Awards, il Premio Lunezia, la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento, 2a al Festival di Sanremo 2016 e 2021, la Michielin si mostra ora in questa nuova veste. Bonsoir è il frutto di un lungo e elaborato processo di creazione, un vero e proprio comeback a tutto ritmo con cui la Michielin avverte: "Rieccomi! Buonasera a tutte e a tutti!". Un tour per celebrare il traguardo dei suoi dieci anni di carriera in musica che sta portando la Michielin a calcare i palchi dei principali teatri d’Italia ai quali si è dunque aggiunto ora il Nuovo di Ferrara. In questa inedita dimensione Francesca porta in scena i suoi recenti successi, i singoli bonsoir e Occhi grandi grandi pubblicati per Columbia RecordsSony Music Italy, assieme ai brani che l’hanno resa una delle cantautrici più apprezzate della scena italiana contemporanea. "Siamo contenti di poter annunciare il proseguo della stagione teatrale in corso con un’artista come Francesca Michielin, che aggiunge una nuova data alla sua tournée teatrale che partirà il 22 febbraio arrivando al Nuovo il 4 aprile - dice Alessandro Di Matteo, direttore artistico del Nuovo - Cantautrice dalla voce unica siamo certi che saprà emozionare e coinvolgere il nostro pubblico. Un ringraziamento alla produzione e all’artista che hanno creduto nel nostro Teatro, siamo sicuri che per Ferrara sarà un evento speciale. Ora lavoriamo e lavoreremo per portare sempre più notorietà al Teatro Nuovo e per Ferrara che ha visto in questo inizio di stagione già grandi successi". La prevendita dei biglietti è già partita presso la biglietteria del Teatro (martedì, mercoledì venerdì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, il giovedì dalle 11 alle 13) e sui siti Vivaticket e Ticketone mentre mercoledì 1 febbraio, dalle 11, inizierà anche nei punti vendita autorizzati.

Laura Guerra