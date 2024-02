Francesco di Sales, giornalisti in festa Ucsi Ferrara organizza l'incontro annuale per festeggiare San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L'evento prevede una messa celebrata dall'arcivescovo Perego e un incontro con l'Arcivescovo per discutere sull'informazione. Sono invitati i soci delle associazioni e gli operatori della comunicazione.