Francesco Tarantino, chi è il carabiniere eroe che ha salvato due persone dall’incendio a Ferrara

Ferrara, 21 aprile 2023 – Spegne l’ultima sigaretta, o almeno crede di averlo fatto, poi il proprietario dell’appartamento, Gianmarco Barboni, 51 anni, si addormenta stremato per la giornata appena trascorsa. Intanto, le piccole braci continuano ad ardere e in breve divampano le fiamme. Quando si sveglia la casa è avvolta dal fumo, l’incendio è ovunque.

In preda al panico inizia a chiedere aiuto. In quel momento sono le 7,20 del mattino in via Ravenna a Fossanova San Marco. Le urla vengono avvertite da un eroe ‘per caso’. Un carabiniere fuori servizio, Francesco Tarantino, si sta recando al lavoro e si ferma immediatamente.

La nube nera avvolge l’appartamento, non è possibile scorgere a un metro. E un odore acre rende l’aria irrespirabile. Uno scenario che farebbe scappare chiunque, ma non l’appuntato scelto Tarantino addetto al Nucleo Investigativo. Le fiamme stanno per ingoiare la villetta. Il carabiniere, quindi, non ci pensa due volte ed entra nella casa per soccorrere Barboni e portarlo al sicuro.

Il salvataggio , però, non è ancora finito: "Mia zia abita qui a fianco, nell’altra metà della casa", spiega in modo concitato Barboni. L’anziana, Laura Veronesi, in quel momento, è all’oscuro di tutto. Sente bussare alla porta con insistenza. Capisce che è successo qualcosa di grave. E si decide ad aprire. Davanti a lei trova il nipote con gli occhi sgranati e il corpo ricoperto di fuliggine e con lui l’appuntato scelto Tarantino. "Bisogna uscire velocemente signora, è per la sua sicurezza", sottolinea il carabiniere fuori servizio. Intanto, il militare chiama lo staff del 118 e i vigili del fuoco.

Mentre attende i soccorsi, Tarantino spegne gas e luce per evitare che la situazione degeneri. Arriva l’ambulanza che prende subito in consegna Barboni, leggermente intossicato dal fumo. La zia, Laura Veronesi, invece, è incolume e aspetta che i pompieri spengano il rogo. Il salvataggio, a questo punto, si conclude nel migliore dei modi e Tarantino si reca al lavoro per continuare ad aiutare il prossimo. Stavolta con la divisa dell’Arma.

È accaduto ieri mattina nella periferia di Ferrara: quella che sembrava una tranquilla giornata poteva trasformarsi in tragedia. Alla fine, però, è andato tutto bene, grazie al senso del dovere di Tarantino, che in un momento di panico, ha avuto un unico pensiero: soccorrere zia e nipote. Lui non vuole essere chiamato eroe, ma le due persone alle quali ha salvato la vita non trovano altre parole per definirlo. L’anziana lo ringrazia: "Il suo intervento è stato provvidenziale. Non mi ero accorta di nulla. Il carabiniere è stato bravo e, per giunta, era fuori servizio. La causa del rogo? È stata sicuramente una sigaretta".

Resta, infatti, l’ipotesi più accreditata, ma le forze dell’ordine ricostruiranno l’accaduto con maggiore precisione nei prossimi giorni. Intanto, l’appuntato scelto Tarantino è ancora frastornato, non tanto per l’incendio ma per tutta questa attenzione che si è ritrovato addosso. Non ritiene di aver fatto nulla di così speciale: "Ho visto il fumo e non ho avuto dubbi sul da farsi – racconta Tarantino –. Stavo andando al lavoro e mi sono fermato per aiutare queste persone. Li ho fatti uscire di casa e ho spento luce e gas per evitare il peggio. Poi ho consigliato al signore di farsi vedere dai sanitari, perché aveva respirato parecchio fumo. Certo, la paura la abbiamo tutti, ma dopo 20 anni di servizio mi è venuto naturale intervenire per mettere in salvo delle persone". Un salvataggio, insomma, degno di un film, andato a buon fine grazie a un angelo custode ’con la fiamma’.