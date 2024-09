’Franchigena vecchia’. Torna la passeggiata

Week end tra attività fisica e cultura nel centese, tra passeggiate, tenersi in forma ma anche andare alla scoperta, o alla riscoperta di luoghi di Cento e storie magari dimenticate. Domani dalle 9, infatti, ci sarà la Passeggiata sulla via ‘Franchigena’, con partenza dal Parco del Gigante, entrata su via Respighi. La consueta passeggiata sportivo-culturale della prima domenica del mese questa volta tornerà sulla "franchigena vecchia", la strada che i pellegrini provenienti dal Nord, percorrevano, fino al 1500, per raggiungere la via Francigena e con quella andare a Roma. Il ritrovo e la partenza sempre alle 9, dal Giardino del Gigante, per percorrere una via ricca di storia, nel circondario di Cento: luoghi teatro di amori, di fantasmi e passaggi segreti, con fughe rocambolesche di alti prelati e di tagliagole, territori oggetto di battaglie cruenti per il controllo dell’acqua sul Canale di nuova costruzione; inoltre visita alle chiesette e oratori del ‘300 - ‘400 presenti ancora sul percorso. A fare da cicerone è come sempre l’espertissimo Franco Grandi della Polisportiva Centese che porterà alla scoperta dei tesori che i nostri nonni hanno lasciato nel territorio, oratori, cappelle, altarini e pilastrini. Passeggiata che tornerà mercoledì in versione notturna, stavolta concentrandosi su un altro aspetto molto suggestivo. Sempre con partenza dal Giardino del Gigante ma stavolta alle 20.30, Franco Grandi accompagnerà i partecipanti nella ‘Passeggiata digestiva per la campagna centese’, durante la quale, camminando e soffermandosi, saranno ricordati vecchi aneddoti e il passato di Cento. Mercoledì 11 sarà invece la volta della ‘Passeggiata delle 40 chiese all’interno di Cento’.

l. g.