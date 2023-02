Francobollo dedicato ai carri allegorici

Sabato alle 17.30 in Sala Zarri verrà presentato il francobollo dedicato al carnevale di Cento, appartenente alla serie "Il Patrimonio artistico e culturale italiano", emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme ai carnevali di Venezia, Fano, Putignano, Acireale e Viareggio, dedicato ai carnevali più antichi d’Italia. Interverrà il sindaco Accorsi, l’assessore Bidoli, Zecchi per la Fondazione Teatro, Ivano e Riccardo Manservisi, Fabio Rabboni per il Circolo Numismatico Centese e il coordinatore commerciale Filatelia centrale di Poste Italiane Claudio Vescovi.