Frane e canali, doppio cantiere. Nuova viabilità

Prenderanno il via oggi due interventi di ripresa frane sul territorio copparese, a cura del Consorzio di Bonifica di Ferrara. Si tratta della messa in sicurezza dello scolo Vigheldo lungo via del Caseggiato, del canale Naviglio in via Viagara e del canale Brusabò in via Lanternazza. L’importo dell’intervento è di 100mila euro e sarà sostenuto in compartecipazione al 50% da Consorzio e Comune di Copparo, in base alla convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta nel 2020.

In relazione a questa opera fino al 10 marzo, e comunque fino a termine lavori, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 17, è istituito il divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, in via Caseggiato nel tratto compreso fra il civico 207 e il civico 217, in via Vigara nel tratto compreso fra l’intersezione con via Camatte e ponte ‘Pasticcera’, via Lanternazza nel tratto compreso fra il civico 35 e il termine del territorio comunale (immissione in via Obice nel comune di Tresignana).

Il secondo cantiere è relativo alla messa in sicurezza del canale Naviglio in via Naviglio ed è eseguito con risorse del Piano Alluvione. La viabilità verrà modificata fino al 28 marzo.