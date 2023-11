Frane e ripristini stradali. Lavori per più di 2 milioni

CENTO

Diversi gli interventi di ripresa frane e ripristini stradali che farà a Cento e nell’alto ferrarese il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Opere del Piano alluvione che si sono rese necessarie dopo le precipitazioni di maggio 2023 e che beneficeranno del finanziamento statale. Nei prossimi mesi partiranno 5 interventi in diversi punti del territorio per un impegno di spesa complessivo di 2.361.000 euro. A Cento uno dei cantieri è quello per il ripristino di frane sul canale di Cento nell’area tra via Banche, sp66 e Molino Albergati, per un importo complessivo di 520mila euro. In programma anche un intervento di ripristino frane anche per il Condotto Generale nella zona tra via Orologi e via Bondenese a Buonacompra, per altri 525mila euro. Ci si sposta un po’ e si trova il cantiere urgente per il ripristino di frane dello Scolo Salione Nuovo di via Maestra Grande tra XII Morelli e Alberone, per un importo complessivo di 210mila euro. Infine ci sarà un lavoro di ripristino di frane nei comuni di Cento e Vigarano Mainarda sul canale Guadora, via Alberelli, via Salvi, Canale Abbazia, per un importo totale di ben 650mila euro. Una parte dei lavori dell’intervento riguardano il Comune di Cento, una parte quello di Vigarano. Si completano le opere sull’alto ferrarese con l’intervento urgente di ripristino di frane nel comune di Terre del Reno sul Canale Angelino, via Metazzola, via Fantino, per lo Scolo Fossa tra via fantino e via quattro torri, lo Scolo Biscia area via Montecassino, zona Sant’Agostino e Dosso per 456mila euro. Oltre a tutto questo, è in corso di realizzazione un nuovo sostegno sullo scolo Bastardo nel Comune di Cento. I lavori sono a cura del reparto di Ponte Rodoni e termineranno entro la metà del mese, salvo maltempo prolungato e imprevisti. Non sono previste modifiche alla viabilità nei pressi del cantiere su via Orologi.

"Il territorio di Ferrara è stato certamente meno colpito rispetto a quello romagnolo durante le piogge di maggio che però hanno comunque provocato frane, smottamenti e compromesso la sicurezza e la viabilità di strade comunale e provinciali – spiega il presidente del Consorzio, Stefano Calderoni - I progetti puntano a garantire in primo luogo la viabilità e a creare barriere più solide per gli animali fossori. Sono interventi strutturali e non di semplice tamponamento, quindi vanno nella direzione non solo del recupero ma anche della prevenzione: in sostanza sono misure di adattamento ai cambiamenti climatici per garantire il futuro del territorio".

Laura Guerra