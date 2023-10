Frane e scarpate, stanziati 200mila euro

COPPARO

La sicurezza del territorio resta al centro dell’attenzione del Comune di Copparo. La giunta Pagnoni, infatti, ha approvato i due progetti trasmessi dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara relativi ad altrettanti pacchetti di interventi di ripresa frane. I tecnici del Comune di Copparo e del Consorzio hanno condotto sopralluoghi congiunti e hanno individuato i tratti più critici su cui procedere con i lavori per un rapido ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono stati indicati prioritariamente le porzioni di strade comunali prospicenti il canale Naviglio e, in particolare, via Boccati, via Naviglio, via Ariosto, via Comunale per Ponte San Pietro e prospicenti il canale Bianco e il Canale Seminiato In via Chiesoline. Queste vie sono interessate da numerose frane che rivestono carattere di particolare pericolosità e che hanno nel tempo ridotto sensibilmente il sedime della strada percorribile, determinando una situazione critica. Le opere previste consistono nella ripresa di frane e nel ripristino delle scarpate con la posa di geotessile e materiale lapideo della pezzatura di 1050 chilogrammi, fino a una quota di circa 50 centimetri al di sopra della quota massima di esercizio del canale. Per una lunghezza complessiva di 325 metri in fregio al Naviglio e di 290 metri a fianco dei canali Bianco e Seminiato. La spesa prevista è di 100mila euro per ciascun cantiere, per complessivi 200mila euro: sulla base della Convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta nel 2020, l’Amministrazione copparese comparteciperà con un importo pari al 50%. I due progetti, dunque, vanno a sommarsi alle altre opere realizzate sul territorio comunale e finanziate nell’ambito della convenzione tra Comune e Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, con l’obiettivo di intervenire nei tratti di strada che presentano maggiori problematiche sul territorio con interventi mirati che garantiscano sicurezza sia idraulica, sia per la viabilità.

Valerio Franzoni