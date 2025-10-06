Frane lungo il Reno, interventi ormai conclusi: "Impegno costante"

Taglio della vegetazione, scavi per il risezionamento della sponda, ricostruzione dell’argine e realizzazione delle opere di difesa. Sono in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio. Si tratta di lavori, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, realizzati in somma urgenza per sistemare i cedimenti che si erano verificati per le ondate di maltempo dello scorso autunno.

Gli smottamenti, sulla sponda sinistra del Reno a monte dei ponti della Strada Provinciale Cardinala (Argenta) e della Strada Statale 16 (San Biagio), avevano interessato rispettivamente 250 metri e 300 metri di terreno. In entrambi i casi, il distacco del piano golenale dal corpo arginale ha richiesto un intervento tempestivo per evitare il peggioramento della stabilità idraulica. "Questi interventi – spiega la sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini (foto) – fanno parte delle azioni per la difesa del suolo e della costa previste dalla normativa regionale in caso di pubbliche calamità. Testimoniano l’impegno costante per la sicurezza idraulica e ambientale del nostro territorio, a protezione di chi ci vive".

Le operazioni hanno previsto il taglio della vegetazione nelle aree interessate, dopo le comunicazioni al Parco Delta del Po; gli scavi per il risezionamento della sponda interna e l’abbassamento del piano golenale. L’intervento ad Argenta è stato completato, resta da fare l’idrosemina. Quello di San Biagio è in fase di ultimazione: la previsione è di terminarlo entro ottobre. L’intervento ad Argenta, per 850mila euro, è stato integrato nel progetto ’Abbassamento dei piani golenali’ (ordinanza commissariale 33/24), che vede un finanziamento complessivo di 7 milioni 200mila euro. Per San Biagio è stato autorizzato un finanziamento per somma urgenza di 650mila euro, con copertura sul bilancio 2025 tramite risorse dell’Agenzia regionale.