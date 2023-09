"Frane sull’argine,la pista ciclabileperde i pezzi"

Fanno di nuovo la loro comparsa le frane sull’argine che costeggia la pista pedonale e ciclabile che collega Portomaggiore alla frazione di Portoverrara, la più amata dai portuensi, la classica passeggiata. La segnalazione è del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che ha presentato un’interpellanza al riguardo.

"Da tempo si si susseguono segnalazioni circa lo stato di pericolo che si registra sulla ciclopedonale che, partendo dal parco Cesare toschi, collega il capoluogo alla frazione di Portoverrara. Oltre tutto proprio di recente sono stati eseguiti lavori di sistemazione e adeguamento".

E aggiunge il leader della destra portuense: "Su alcuni tratti della ciclopedonale si registrano delle frane negli argini; per fare fronte a questi disagi da parte della amministrazione ci si è limitati a collocare alcuni paletti in legno o ferro collegati da un nastro bicolore. Una misura insufficiente, considerando che questa ciclopedonale, attraverso l’argine destro dello scolo Bolognese, permette a cittadini e visitatori di raggiungere le Anse di Porto, luogo privilegiato per escursioni e visite per gruppi e comitive. Serve ben altro per garantire il transito in sicurezza". Le condizioni della pista pedonale continuano a essere sotto la lente dell’opposizione che ad ogni frana denuncia la situazione.

f.v.