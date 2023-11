Frane vicino alle strade comunali. Lavori da 100mila euro nei canali

Sono stati avviati i lavori di ripresa frane nel territorio copparese. Ad eseguire l’intervento è il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara nell’ambito della convenzione sottoscritta nel 2020 con il Comune di Copparo, con il costo che sarà equamente suddiviso tra i due enti: l’importo complessivo ammonta a 100mila euro. Il cantiere ha preso il via nel tratto di pista ciclabile in via Naviglio e successivamente interesserà altri tratti del canale Naviglio, nelle località Copparo, Ponte San Pietro, Cesta e Coccanile. Le strade interessate sono via Naviglio, via Comunale per Ponte San Pietro, via Ariosto e per queste, durante l’orario di cantiere (tra le 8 e le 17) sono previste limitazioni e chiusure al transito, come indicato dall’Ordinanza n.91 dell’Unione Terre e Fiumi. Come riportato sulla pagina social del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, la durata complessiva dei lavori per tutti i tratti del Naviglio interessati sarà di almeno 60 giorni (le limitazioni puntuali alla circolazione interverranno tuttavia solo se insiste il cantiere nell’area). Il primo tratto interessato dai lavori è quello dall’incrocio con via Leonardo Da Vinci all’incrocio via Po. Di seguito si procederà con il tratto dall’ incrocio con via Po all’incrocio con via Guarda, per poi spostarsi in via Comunale Ponte San Pietro e via Ariosto, per una lunghezza complessiva di 325 metri in fregio al Naviglio. Le opere previste consistono nella ripresa di frane e nel ripristino delle scarpate con la posa di geotessile e materiale lapideo della pezzatura di 1050 chilogrammi, fino a una quota di circa 50 centimetri al di sopra della quota massima di esercizio del canale. Come detto, gli interventi rientrano nella convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane sottoscritta tra l’Amministrazione copparese e il Consorzio di Bonifica, che in questi anni ha portato alla realizzazione di diversi interventi volti a mettere in sicurezza non solo i canali, ma anche le strade ad essi adiacenti.

Valerio Franzoni