Frasi razziste sull’autobus. Minore insultata e strattonata, caccia ai due responsabili

Ferrara, 20 novembre 2023 – Prima le frasi a sfondo razzista e infine l’aggressione vera e propria. Sono i contorni dell’episodio accaduto nel primo pomeriggio di sabato su un autobus della linea 6. Protagonista dell’accaduto è una diciassettenne pachistana, che ha concluso la sua giornata al pronto soccorso dopo essere stata assalita e malmenata da due soggetti italiani.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è salita sull’autobus e si è seduta non lontano da due ragazzi di poco più grandi. Questi ultimi si sarebbero subito lasciati andare ad alcuni commenti a sfondo razzista. La ragazza avrebbe sentito e ne sarebbe nata una discussione, ben presto degenerata in una ignobile aggressione da parte dei ragazzi. I due l’avrebbero infatti aggredita, strattonata e spintonata, fino a scaraventarla giù dal mezzo. Sono state le urla e il pianto dell’adolescente ad attirare l’attenzione del conducente.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, la polizia locale in prima battuta e in seguito gli agenti delle volanti. La ragazza, raggiunta poi anche dai genitori, è stata portata al pronto soccorso sotto choc. Fortunatamente nella vile aggressione non ha riportato gravi ferite. Rimangono però l’angoscia e la paura per un’azione odiosa e inquietante. La polizia avrebbe già identificato i due responsabili, anche grazie alle telecamere interne del mezzo. Nelle prossime ore la giovane dovrebbe recarsi in questura per sporgere querela.