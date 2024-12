"Frasi sessiste. Io difendo tutte le donne"

Da Paride Guidetti, coordinatore provinciale M5S, riceviamo e pubblichiamo

* * *

"In riferimento al vostro articolo ‘Frasi sessiste nei consigli comunali’ pubblicato il 16 dicembre, desidero integrare le mie precedenti osservazioni sul degrado verbale di chi ricopre incarichi istituzionali. Voglio chiarire che tutto ciò che ho espresso riguarda indistintamente tutte le donne, siano esse consigliere o semplici cittadine. In particolare, mi dissocio completamente dalle infelici frasi sessiste rivolte alla consigliera Caldarone di Cento. Non ero a conoscenza di tali episodi e, se gli esponenti del suo partito li avevano denunciati, questa informazione mi è sfuggita. Ci tengo a sottolineare che, a prescindere dalla parte politica da cui provengano e a chi sono dirette, condanno fermamente tutte le offese e le manifestazioni di un patriarcato ormai obsoleto che sinceramente ha un po’ stancato. Siamo nel 2024 ormai 2025, in una società civile tali atteggiamenti dovrebbero essere del tutto estranei a una dialettica volta a costruire il meglio per i cittadini. I vari tentativi di giustificazione da parte di qualcuno che si è reso protagonista di questi episodi non fanno altro che evidenziare quanto siamo ancora lontani da un comportamento civile e rispettoso. Denuncio il continuo degrado verbale da parte di chi detiene il potere, spesso utilizzando espressioni offensive, o la rinuncia all’ascolto, come rifugio per la mancanza di argomenti utili a un dibattito democratico. Vorrei infine sottolineare che chi detiene la maggioranza e ricopre cariche elettive dovrebbe fare un serio bagno di umiltà. È importante ricordare che, spesso, si governa con la maggioranza relativa riferita solo chi si è recato alle urne, in un contesto in cui talvolta meno del 50% degli elettori partecipa al voto".