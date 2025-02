Fratelli d’Italia al congresso. Bondeno, Poggio e Vigarano

Guardare lontano progettando il futuro partendo dalla voce e dalle proposte di chi abita e vive il territorio. "Bondeno 2030". E’ questo il filo conduttore del congresso comunale di Fratelli d’Italia, aperto alla cittadinanza, che si terrà domani mattina alle 10, al Centro Polifunzionale Dillingen di via Enrico Fermi. Sarà il senatore Alberto Balboni a presiedere e condurre l’incontro che, al termine, porterà alla elezione del coordinamento comunale. Per il partito di Giorgia Meloni è l’inizio della campagna elettorale. Da qui il gruppo parte per progettare e costruire appunto la ‘Bondeno del 2030’.

"Per la prima volta, con questo congresso, la gente non ascolterà solo i discorsi ma saremo noi ad ascoltare le rimostranze e le richieste dei cittadini – spiega Luca Pancaldi, attuale coordinatore comunale di Fratelli d’Italia –. Sarà questo il metodo applicativo di tutta la campagna elettorale di Fratelli d’Italia, il preludio di un modo specifico che ci caratterizza. Perché noi siamo qui e ci confrontiamo".

Un tema indicativo: "Vogliamo progettare la Bondeno del futuro da qui il tema di questa giornata – sottolinea Pancaldi –. Abbiamo invitato tutti a partecipare, le associazioni e gli altri partiti". Al termine della mattinata gli iscritti eleggeranno il coordinatore comunale. Candidato alla conferma dell’incarico è Luca Pancaldi, ex vicesindaco, uno degli uomini di punta del partito a Bondeno. Analogo congresso si terrà domani alle 9 a Vigarano, sopra il Bar Tiziana, e a Poggio Renatico alle 15.