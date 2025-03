Fratelli d’Italia al congresso: eletti Robboni e Cirelli

Si è tenuto sabato mattina, al Club Seventy One di Berra, il primo congresso del Circolo di Fratelli d’Italia di Riva del Po. I lavori sono stati aperti dal saluto di Cinzia Milani e dagli interventi degli ospiti (Stefano Bigoni, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, e Sisto Merolla, segretario locale della Lega) e sono proseguiti con l’intervento di Francesco Robboni dedicato al tema "sicurezza e socialità" con uno sguardo alla situazione nazionale e al territorio di Riva del Po: "Le possibili soluzioni al problema, ormai dilagante, sono di due tipi – ha evidenziato Robboni –. A livello nazionale si chiama "certezza della pena" ovvero, chi commette un reato deve essere punito. Chi ruba o delinque deve scontare la pena in carcere e non in altro modo".

A livello locale, invece, "chiediamo di destinare una pattuglia dei vigili urbani al controllo dei punti sensibili del comune – ha proseguito Robboni –. Servono più controlli, telecamere e fototrappole finalizzate all’arresto di chi commette furti e reati. Infine auspichiamo l’istituzione del "controllo di vicinato" quale deterrente alla criminalità".

Al termine l’approvazione del coordinatore comunale e della direzione del Circolo: coordinatore comunale è stato eletto Francesco Robboni, vicecoordinatore Davide Caniato, affiancati dai membri di direzione Cinzia Milani, Marcello Dormiente, Raffaele Manzoli, Daniele Benini, Stefano Grillanda, Ana Spinu e Lorenzo Tartari. Anche a Copparo si è svolto il primo congresso di Fd’I, con la vicesindaco Bruna Cirelli eletta all’unanimità. Nel coordinamento comunale Antonella Colombari, Renato Amà, Luca Bertasi, Giovanna Guberti, Luca Mura e Sandra Spinelli.

v. f.