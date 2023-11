Fratelli d’Italia apre la nuova sede: "Raccoglierà le esigenze dei cittadini"

A Ro Ferrarese, domani, sarà inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia di Riva del Po. Alle 10.30 è in programma un incontro pubblico con il senatore Alberto Balboni presso il Centro civico locale, mentre alle 11.30 ci si trasferirà nella vicina sede di FdI (in piazza Mazzini, n°8) per l’inaugurazione, accompagnata da un brindisi assieme a coloro che parteciperanno. L’iniziativa del parte del partito della Melloni ha l’obiettivo di potenziare la presenza di Fratelli d’Italia nella provincia. Lo scopo è rendere più capillare il partito e aumentare gli iscritti anche nei piccoli comuni.