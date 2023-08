Fratelli d’Italia, boom di tesserati

Tesseramento a gonfie vele e una candidatura unitaria della coalizione di centrodestra in vista delle prossime amministrative per contrastare il sindaco Andrea Baldini, che quattro anni fa aveva vinto con un distacco di pochi voti. L’annuncio è di Fratelli d’Italia: "Anche quest’anno – dice il referente argentano del partito di Giorgia Meloni, Nicola Fanini – il nostro Circolo di Fratelli d’Italia ha superato la cifra simbolica delle 100 tessere, addirittura con un mese di anticipo rispetto al 2022. La nostra realtà continua a crescere, con un numero di iscritti in continuo aumento, segnale evidente che o cittadini apprezzano non solo ciò che il Governo sta facendo, ma anche il lavoro che il nostro Circolo continua a fare da anni sul territorio". Poi invita alla coesione il centrodestra per l’imminente scadenza: "Ora pepariamoci alle elezioni comunali, dove il centrodestra si presenterà unito e saprà compattarsi su un candidato vincente e capace".