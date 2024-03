Fratelli d’Italia, campagna elettorale

Cpr e non solo. Sabato a partire dalle 15,30 al palazzo della Racchetta Fratelli d’Italia aprirà la campagna elettorale con una iniziativa sul tema "Fermare l’invasione", volta a spiegare l’azione del partito di Giorgia Meloni in materia di immigrazione. Durante l’incontro il senatore Alberto Balboni (foto) illustrerà i risultati ottenuti dal governo dopo 15 mesi di lavoro volto "a rimuovere la normativa ultra permissiva voluta dal governo Conte 2 (Pd e M5S), oltre che ad arginare gli sbarchi aumentati l’anno scorso del 50% a causa della grave instabilità politica determinatasi nei paesi subsahariani", si legge in una nota degli organizzatori. Si parlerà anche dell’intesa raggiunta con l’Albania per l’accoglienza dei migranti diretti verso le coste italiane e degli accordi con la Tunisia e con l’Egitto per fermare le partenze, nonché di quelli con i paesi di provenienza per i rimpatri veloci. "Una parte importante del convegno – proseguono gli esponenti di Fd’I – sarà dedicata a dare una chiara risposta alle polemiche strumentali sollevate dalla sinistra in merito al Cpr e alle falsità dette nel corso della manifestazione di sabato scorso, svoltasi tra l’altro con ben scarsa partecipazione". Da ultimo, i temi legati alle case popolari e la battaglia per la residenzialità storica. Tra gli altri, sono previsti anche gli interventi del deputato Mauro Malaguti, dell’assessore Alessandro Balboni, della coordinatrice comunale meloniana, Chiara Scaramagli e dal candidato all’Europarlamento, Marco Cavedagna.