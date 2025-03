Fratelli d’Italia, il congresso. Superati i mille iscritti: "Partito in grande salute"

"Oggi, il vero popolo della libertà, siamo noi: il partito della Nazione". È un Alberto Balboni che si guarda alle spalle con l’orgoglio di chi ha "seminato per arrivare dove siamo ora", tanto "a livello nazionale, europeo ma anche locale" ma con un occhio comunque proiettato al futuro. Verso coloro che "anche nel nome di Sergio, erediteranno il nostro testimone". Quel Sergio, è Ramelli. L’occasione è il congresso comunale dei meloniani in città che, come era prevedibile, ha incoronato (di nuovo) l’assessore Chiara Scaramagli. L’intervento del senatore, presidente della Commissione Affari Costituzionali a palazzo Madama spazia dai dossier più caldi a livello internazionale "l’Europa deve essere unita, alleata degli Stati Uniti, perché in Ucraina si sta disegnando il futuro degli equilibri mondiali e noi dobbiamo stare dalla parte della libertà", fino alle tematiche più legate al territorio. Tra queste, ricorda in particolare la caccia e la pesca raccogliendo il plauso di Fausto Gianella, impegnato in assemblea legislativa regionale tra le file di Fratelli d’Italia.

A mettere in fila alcuni temi cari al territorio sono diversi esponenti delle associazioni di categoria, oltre al presidente del Consorzio di Bonifica Stefano Calderoni e al presidente della Provincia Daniele Garuti. "La fase del congresso – scandisce il deputato, Mauro Malaguti – è estremamente importante per il nostro partito perché vengono designate le persone che hanno il compito di traghettarlo verso il futuro. Altrettanto importante è il ruolo dei tesserati, che rappresentano un punto di contatto importante per capire dove la politica può intervenire efficacemente in ossequio alle esigenze delle persone". Anche Malaguti, così come Balboni è concorde nel sostenere che quello italiano sia "il governo più stabile a livello europeo". Per cui, in un contesto "così complesso, anche sul piano geopolitico", "meno male che c’è Giorgia Meloni a capo dell’esecutivo".

Il punto "sull’ottimo stato di salute del partito nella nostra provincia" è affidato al presidente del partito, il vicesindaco Alessandro Balboni. "All’esito di questa fase congressuale – scandisce – possiamo contare su 20 circoli e su 1.160 iscritti. Siamo la prima forza del centrodestra anche a livello locale e abbiamo la responsabilità di tenere unita la coalizione. Fratelli d’Italia prosegue nel suo impegno quotidianamente, anche grazie allo sforzo dei tantissimi ragazzi di Gioventù nazionale". Se è vero, chiosa Balboni, "che in tanti comuni abbiamo vinto, è altrettanto vero che ci sono luoghi in cui esistono ancora battaglie da combattere. Guardando le persone negli occhi, con umiltà ma con grande determinazione". A chiudere, tornando idealmente con la proiezione a Bruxelles, è l’eurodeputato Stefano Cavedagna. "Proprio in virtù della stabilità garantita da Meloni – spiega – siamo riusciti a impegnarci su tre fronti fondamentali: il contrasto all’immigrazione clandestina, il consolidamento dell’asse con gli Usa (perché noi abbiamo il dovere di collaborare chiunque sia il presidente) e la difesa comune. Su quest’ultimo, voglio essere chiaro: le spese concesse dall’Ue, serviranno a finanziare la Marina, per difendere i nostri confini, i Carabinieri e per garantirci la possibilità di esercitare ancora un valore per noi fondamentale. La libertà, pericolosamente messa a repentaglio dalle autocrazie anche attraverso attacchi cyber". E la fiamma nel simbolo? "Non la toglieremo mai".