Fratelli d’Italia, incontro dei tesserati

Oggi si riuniscono i tesserati. "Cresce la famiglia di Fratelli d’Italia a Vigarano Mainarda – lo annuncia Oskar Spath, presidente e coordinatore locale –. Il partito di Giorgia Meloni cresce in maniera costante". In questo contesto, il circolo "Fratelli d’Italia" ha convocato una riunione dei propri tesserati per oggi alle ore 18.30, alla sala del Bar Wonderful di Vigarano Pieve.