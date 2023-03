Fratelli d’Italia: "Nostra presenza in crescita"

BONDENO

"Sempre più presenti nel territorio ferrarese". Forte di aver raggiunto proprio qui a Bondeno il 30% dei consensi nelle ultime elezioni politiche, Fratelli d’Italia ha aperto ieri, con un incontro pubblico alla sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno, i tesseramenti. Un legame con il territorio che si rafforza. "Il nostro obiettivo – ha detto il senatore Alberto Balboni - è quello di costituire un rapporto più stretto con i cittadini cercando di dimostrare che la politica può comprendere e risolvere le esigenze degli italiani". Un evento che incorona i primi cento giorni del governo di Giorgia Meloni, che ha affrontato tematiche come la siccità, l’agricoltura, il reddito di cittadinanza e l’immigrazione incontrollata. "Le proposte che Fratelli d’Italia sta portando avanti – ha sottolineato l’onorevole Mauro Malaguti - dimostrano come coerenza e determinazione possano risultare un efficace strada per dimostrare al popolo italiano che le promesse fatte in campagna elettorale si stanno realizzando". "Siamo e saremo sempre vicini ai cittadini – ha aggiunto Balboni - e soprattutto alle province a cui va quell’ occhio di riguardo che noi abbiamo a differenza della sinistra radical chic che si riempie la bocca di legalità e diritti e abbandona le periferie e i più bisognosi". L’incontro è stato aperto da Luca Pancaldi, che debutta così come referente locale in quota Fratelli d’Italia e da Michele Sartini, che ha esposto i risultati raggiunti attraverso il suo operato da assessore comunale nella giunta del sindaco Simone Saletti.