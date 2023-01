Fratelli d’Italia sulla situazione dei campi di calcio "L’amministrazione aiuti i giovani e le società"

A seguito del botta e risposta tra AComune e genitori della Centese sulle condizioni dei campi da calcio, in particolare del parco del Reno, arriva il commento del gruppo di Fratelli d’Italia. "Sostengo le richieste dei genitori che sollecitano un intervento concreto in ambito sportivo – spiega il consigliere Alessandro Guaraldi - Siamo consapevoli che la situazione precaria dei nostri campi da calcio è un tema di lunga data ma l’amministrazione non può nascondersi dando la colpa al passato. Bisogna agire concretamente. I nostri giovani meritano di poter svolgere attività sportiva in luoghi idonei e sicuri. La pandemia ha lasciato profonde cicatrici nel mondo sportivo giovanile. L’amministrazione deve poter aiutare i genitori e le attività sportive".