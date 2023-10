Fratelli d’Italia verso il congresso: "Più iscritti, decisivi per il 2024"

Il partito di Giorgia Meloni, a Ferrara, si avvia alla fase congressuale attovagliato sulla certezza dei numeri. In crescita, costante. Le tessere sono la cartina al tornasole di uno schieramento che – benché al governo – riesce a riscuotere ancora molto successo sull’elettorato. Ed è "sempre più radicato sul territorio", come rimarca il senatore Alberto Balboni. "L’ottimo risultato del tesseramento 2023 (+ 251 rispetto allo scorso anno) – dettaglia il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama – testimonia il forte radicamento nella nostra provincia del partito di Meloni, in linea con lo straordinario risultato elettorale del 30% per le politiche 2022. Il tesseramento non è chiuso e continuerà fino al 30 dicembre, le attese sono per un ulteriore incremento (fermo rimanendo che gli iscritti dopo il 30 novembre non avranno diritto di voto in questa tornata congressuale)". Sono, dunque, 1036 gli iscritti che avendo aderito a Fratelli d’Italia entro il termine del 30 settembre avranno diritto di partecipare al congresso provinciale. Grazie all’incremento degli iscritti verranno inaugurati altri due circoli di FdI: quello di Riva del Po (venerdì alle 18,30) e quello di Lagosanto (sabato alle 16). E qui si arriva al punto politico delle considerazioni del senatore Balboni. "La forza che Fratelli d’Italia sta assumendo in modo sempre più capillare sul territorio – spiega – sarà al servizio dell’intera coalizione di centro destra in vista delle elezioni comunali del giugno 2024, per garantire la prosecuzione delle esperienze amministrative più che positive in corso, da Ferrara a Copparo a Poggio Renatico a Voghiera a Jolanda e Fiscaglia. E per rappresentare un’ alternativa vincente a quelle del centro sinistra decisamente deludenti, a cominciare da Argenta, Mesola e Ostellato". Dello stesso avviso è il deputato meloniano, Mauro Malaguti che chiarisce la sua volontà di non ricandidarsi alla segreteria provinciale. "La mia esperienza come coordinatore – ricorda – è iniziata nel 2018 e, dopo una maratona di decenni all’opposizione, questi cinque anni, li posso paragonare ad una corsa di velocità carica di soddisfazioni. Ma da soli non si va da nessuna parte e per questo voglio ringraziare tutti i nostri iscritti, dagli eletti nelle sedi istituzionali e ai quadri dirigenti nei circoli. Tutti quelli che tenendo aperte le sedi, ai banchetti nelle piazze e alle manifestazioni ci hanno permesso di mantenere un contatto con i cittadini senza il quale non si può fare politica". Ora, si lavora sulla successione. Tra le ipotesi, oltre all’assessore ferrarese, Alessandro Balboni, circolano anche i nomi di Chiara Scaramagli (coordinatrice estense), Alessandro Guaraldi, coordinatore dell’Alto ferrarese e Bruno Calderoni, coordinatore del Basso ferrarese.

Federico Di Bisceglie