Fratelli morti in 24 ore, la procura apre un’inchiesta

Ferrara, 5 gennaio 2024 – Due fratelli morti a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Il cuore del primo ha smesso di battere martedì nella sua casa di Comacchio, mentre il secondo è deceduto mercoledì all’ospedale di Cona.

Una tragedia immane, che ha improvvisamente devastato l’esistenza di una famiglia a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno. E sulla quale in queste ore la procura sta cercando di fare luce. La vicenda prende le mosse il 30 dicembre. In una casa alle porte della città lagunare vengono soccorsi i due fratelli. Il più anziano ha 60 anni, il più giovane ne ha 56. Entrambi hanno alle spalle una situazione personale complicata.

Uno dei due è incosciente e viene subito trasportato all’ospedale di Cona. L’altro è invece ancora vigile e fornisce ai soccorritori una prima spiegazione dell’accaduto. Dopo pochi giorni, il tragico epilogo. Prima si spegne il fratello che si trovava a casa e, poche ore dopo, la stessa terribile sorte tocca a quello ancora ricoverato. Come anticipato, sin da subito la procura ha acceso i riflettori su quelle morti, troppo ravvicinate per non destare qualche sospetto. Soprattutto alla luce di quanto emerso subito dopo il primo intervento di soccorso. Il fratello rimasto vigile avrebbe infatti riferito ai soccorritori di essersi iniettato cocaina insieme al familiare.

A supporto di tale ricostruzione ci sarebbe anche la siringa utilizzata per assumere la sostanza, trovata e recuperata dai carabinieri. Questo però, ovviamente, non basta per fornire una versione definitiva su quanto accaduto. Sono infatti necessari accertamenti tecnici finalizzati innanzitutto a chiarire la causa esatta del decesso e poi a stabilire se ci sia un nesso di causalità tra l’assunzione della droga e il drammatico epilogo.

Sin dalle prime ore la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta (inizialmente per lesioni colpose, ma ora, visti gli sviluppi, l’ipotesi di reato dovrà verosimilmente cambiare). I primi passi saranno l’autopsia e gli esami tossicologici. Accertamenti che il pubblico ministero di turno ha già disposto. L’autopsia verrà eseguita nella giornata di lunedì. Medico legale e tossicologo dovranno stabilire la causa dei decessi dei due fratelli e l’eventuale ruolo della sostanza stupefacente.

Parallelamente gli inquirenti si concentrano sulla siringa e sul suo contenuto. Nel caso infatti emergesse un ruolo della cocaina nella doppia morte, bisognerà capire se si sia trattato di una overdose o se invece la responsabilità sia da ricercare nella sostanza stessa, magari tagliata male. Tutte questioni che al momento rimangono confinate al campo delle ipotesi. Le prime risposte potranno arrivare solamente al termine degli accertamenti tecnici che inizieranno nei prossimi giorni.