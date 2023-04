Fratino, le regole per difenderlo "Reti di protezione per i nidi"

COMACCHIO

Fratino e fraticello sono tornati sulla costa comacchiese per deporre le uova. E per proteggerli da potenziali minacce, il Comune ha dato comunicazione delle misure che dovranno essere adottate a tutela dell’avifauna nidificante lungo l’intera costa e le spiagge del territorio nel periodo primaverile-estivo: dalla foce del Po di Volano e il Lido di Spina. Vengono chiamati ‘in causa’ i titolari di concessioni demaniali marittime, stabilimenti balneari e operatori balneari, cui è affidato il compito di verificare e monitorare l’eventuale presenza di nidi eo coppie di uccelli nidificanti nell’area loro data in concessione, prima di intraprendere qualsiasi attività di pulizia e sistemazione della spiaggia. In caso di eventuale rinvenimento, dovranno comunicare la presenza tempestivamente al Comune di Comacchio o ad altri organi competenti, affinché vengano adottate le opportune misure di salvaguardia, senza arrecare alcun disturbo o danno all’avifauna presente nel sito di rinvenimento. Inoltre, all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione civile, Clara spa, Coop. Brodolini e ogni altro soggetto titolato ad effettuare interventi di ripascimento, pulizia, sistemazione dell’arenile eo attività correlate, viene richiesto di programmare gli interventi in funzione di condizioni idonee volte a preservare la presenza di nidi già attivi o in procinto di esserlo, accedendo alla spiaggia esclusivamente da accessi collaudati; ad ogni passaggio del mezzo, dovrà essere richiusa la sbarra dello stradello di accesso alla spiaggia per impedire il transito ai non autorizzati. Queste sono alcune delle prescrizioni previste nell’avviso, consultabile attraverso il link urly.it3trdc.

v.f.