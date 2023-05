Fratino, tipicità e salvaguardia in un dibattito alla Manifattura

COMACCHIO

È stato un incontro partecipato e seguito quello che si è svolto nel pomeriggio di lunedì scorso alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, per parlare del fratino: una specie che predilige le spiagge per nidificare, per essere più al riparo dai predatori. Ad introdurre e coordinare l’incontro è stata la presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, mentre a illustrare le dinamiche della specie sono stati Mario Orlandi e Mattia Bacci dell’Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna (Asoer). Tra i relatori anche il colonnello Giovanni Nobili, alla guida del comando Carabinieri per la biodiversità di Punta Marina, che ha reso note le attività intraprese in ordine alla protezione delle specie. Per il Parco era presente anche Elena Cavalieri, referente per il progetto Fratino. L’esperienza di un equilibrio possibile fra tutela del Fratino e attività balneare spiegata da Maurizio Zanni, titolare del Bagno Schiuma di Lido di Spina, ha dimostrato l’efficacia delle attività di protezione dei nidi e del conseguente coinvolgimento degli ospiti della spiaggia, grazie al prezioso impegno delle associazioni di volontariato che operano sul territorio (come guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile, ecc…). Un Delta, quindi, accogliente e capace di far coesistere le tutte le specie nel segno della biodiversità. Obiettivo del partecipato incontro era quello di far meglio conoscere il fratino e fornire indicazioni riguardo la necessità di cura e di conservazione della specie che, dal 2005, è tutelata dalla Comunità Europea che l’ha inserita nell’Allegato I della Direttiva ‘Uccelli’ come ‘specie di interesse comunitario’.

v.f.