Frattura sanata. Ora mancano. Iv e calendiani

A sfidare il centrodestra saranno quindi, da una parte, la candidata Anna Zonari che, con ’La Comune di Ferrara’,

ha incassato il sostegno di Sinistra Italiana, + Europa, Psi, Europa Verde e un gruppo che fa riferimento all’ex sindaco Sateriale, e, dall’altra, un rassemblement a questo punto piuttosto variegato composto da Pd, Movimento 5 Stelle, Ferrara Bene Comune e Azione Civica. Un passaggio, quest’ultimo, da non sottovalutare. L’adesione di Maresca e Fusari al progetto Anselmo dopo una riflessione interna piuttosto complessa e dopo una iniziale simpatia per la candidatura di Laura Calafà - la docente universitaria poi ritiratasi dalla contesa - sana infatti quella frattura interna

al centrosinistra che si era consumata nel 2019. In quell’occasione, l’ex assessora della Giunta Tagliani

si era presentata da sola

al primo turno, ottenendo peraltro un 8,6 per cento di consensi degno di rispetto (più dei Cinque Stelle, fermi

al 6,8). Maresca, invece, si era candidato nella civica di Modonesi. La ricomposizione di questa frattura è senza dubbio merito di tre fattori: il labor limae dentro e fuori il tavolo dell’alternativa; le pressioni di alcuni autorevoli esponenti del Pd, anche con ruoli istituzionali, e una delle condizioni poste dallo stesso Anselmo ("o uniti o lascio perdere"), che ha persuaso anche i più riottosi. Fa bene il Pd ferrarese a gioire per il risultato conseguito. Ma non è così lontano dalla realtà chi ipotizza che, non appena l’avvocato avrà sciolto la riserva, il potere di condizionamento del Partito Democratico - storicamente quello che dà le carte - sarà irrimediabilmente compresso dall’autonomia che Anselmo vorrà giustamente ritagliare attorno a sè. Cosa faranno, infine, Azione e Italia Viva?

Nel settembre scorso, intervenendo in città con Mara Carfagna, Luigi Marattin aveva auspicato una convergenza politica dei due partiti al di là degli screzi tra i due leader. Chissà se tale auspicio, in chiave liberaldemocratica, si concretizzerà in una candidatura autonoma.