Frau Musika in concerto all’Abbado. In programma Bach e Vivaldi

In occasione dell’ormai tradizionale Concerto di Natale, Ferrara Musica propone al suo pubblico due capisaldi della musica barocca come il ’Gloria’ di Vivaldi e il ’Magnificat’ di Bach. I due capolavori verranno eseguiti dall’orchestra Frau Musika, stasera al teatro comunale ’Claudio Abbado’, alle 20.30. La partitura prevede, oltre all’ensemble d’archi, un organico composto da un coro a quattro parti, due soprani, un contralto, oboe, tromba e basso continuo. La varietà e l’essenzialità della scrittura in dodici parti del ’Magnificat’ fanno dell’opera uno dei gioielli più luminosi dell’intera produzione sacra bachiana. A capo dell’Orchestra Frau Musika e del Coro del Friuli Venezia-Giulia ci sarà Lorenzo Ghilemi. Massimo Altieri (tenore), Anna Piroli (soprano), Marta Redaelli (soprano), Elena Carzaniga (contralto) e Fulvio Bettini (basso), i solisti che si esibiranno. ’Frau musika’ è un nuovo progetto artistico-formativo ideato da Andrea Marcon e realizzato dall’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. I giovani maestri d’orchestra sono stati selezionati a livello internazionale fra i migliori musicisti under 30 e hanno l’opportunità di seguire un percorso altamente formativo nella pratica orchestrale su strumenti originali sotto la guida del direttore principale Andrea Marcon e gli insegnamenti di musicisti di chiara fama come Andrea Buccarella. Nel 2024 l’orchestra si è cimentata per la prima volta con l’opera, partecipando a una produzione del ’Don Giovanni’ di Mozart al teatro Ristori di Verona, e in capolavori di Antonio Vivaldi e Alessandro Marcello. Sia il ’Gloria’ di Vivaldi che il ’Magnificat’ di Bach rappresentano due dei momenti più alti della spiritualità barocca.