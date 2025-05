"Frazione senza medico, un nuovo disservizio"

"La situazione della presenza dei medici di famiglia, a Vigarano, in particolare nella frazione di Vigarano Pieve, sembra non trovare soluzione". Tuona il vicesindaco di Vigarano Mainarda Mauro Zanella. "Abbiamo tutti creduto che, finalmente, l’Asl avesse trovato la giusta soluzione attraverso l’incarico alla dottoressa Torneo – segnala – ma purtroppo siamo da capo. Anche la dottoressa sta per andare altrove lasciando parte dei pazienti di Pieve ancora una volta senza assistenza". La frazione si trova nuovamente ad affrontare una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, non trova soluzioni durature. E iI pazienti si trovano costretti all’ennesimo cambio di medico. "È evidente che non può essere un caso se un altro bravo medico lascia il servizio per altri incarichi – attacca Zanella, esponente di Fratelli d’Italia –, probabilmente l’Asl ha problemi di organizzazione. Sicuramente arriverà un sostituto che ancora una volta tamponerà la situazione, ma è il momento di risolvere il problema una volta per tutte. I cittadini hanno il diritto di avere l’assistenza medica prevista. Non devono essere costretti ogni 6 mesi a cambiare professionista".

Non è tutto: "Questa situazione che dura ormai da alcuni anni fa pensare più che ad un problema organizzativo ad un vero e proprio progetto, da parte dell’Asl – aggiunge – di sostituzione della figura del medico di famiglia con un servizio di medicina generale, che porterebbe ad avere medici diversi, sia pure negli stessi ambulatori". Anche l’assessore alla salute Francesca Lambertini sottolinea la gravità della situazione: "I pazienti non sono dei pacchi ma sono delle persone – dice decisa – con la loro storia medica e le loro necessità. Il Medico di Famiglia è una figura particolarmente importante e che deve essere valorizzata all’interno del sistema sanitario. Sono i primi che possono individuare una patologia, consigliare il paziente ed indirizzarlo ad uno specialista specifico per approfondire".

Attualmente i pazienti di Pieve devono spostarsi a Mainarda per l’assistenza, ma secondo indiscrezioni, presto dovrebbe arrivare la sostituta della dottoressa. L’assessore Lambertini esprime "preoccupazione per un possibile ridimensionamento del ruolo del medico di famiglia a favore di altre forme organizzative come i Cau (Centri Assistenza Urgenza), che snaturerebbero il rapporto di fiducia tra medico e paziente". Da qui la richiesta di un "intervento concreto a livello regionale per trovare soluzioni durature alla carenza di medici, garantendo la continuità assistenziale e la valorizzazione della professione".

Claudia Fortini