Frazioni, la primavera sarà ricca di eventi

Una primavera (e un primo scorci d’estate) all’insegna di eventi e rassegne. Le frazioni, probabilmente, non hanno mai conosciuto un calendario di eventi così fitto che rientra nell’iniziativa ‘Frazioni per tutti’. Lo spin-off del più ampio progetto Frazioni voluto dall’amministrazione. Per finanziare questa kermesse di eventi – saranno quarantacinque in quindici frazioni, animati da nove associazioni – l’amministrazione ha investito ottantamila euro. Un plafond che "nei prossimi anni ci impegneremo ad aumentare. L’obiettivo è per lo meno quello di raddoppiarlo". A dirlo, nel corso della presentazione dell’iniziativa, è il vicesindaco con delega alle Frazioni, Nicola Lodi. "Con ’Frazioni per tutti’ proponiamo oltre quaranta eventi in tutto il territorio comunale – così Lodi -. Con questo progetto, concludiamo nella maniera migliore un lungo percorso iniziato nel 2021, insieme a ‘Con le frazioni’. Sono stati i cittadini a chiederci, durante il tour con l’ufficio mobile e apecar, di garantire eventi nel forese, affinché le frazioni cambiassero volto e non fossero semplicemente un dormitorio, ma luoghi di aggregazione, partecipazione e festa per tutti. Grazie a chi ha partecipato al bando, grazie alle associazioni che continuano a impreziosire il territorio e che, in questo senso, hanno proposto eventi di grande rilevanza e totalmente gratuiti. Oggi, ancora una volta, dimostriamo che non c’è differenza tra città e forese e che le frazioni sono davvero per tutti".

Il bando è nato con l’obiettivo di sostenere le associazioni del terzo settore nella realizzazione di nuove iniziative ed eventi di carattere culturale nel territorio del forese. A beneficiarne sono state nove associazioni con progetti che spaziano da concerti a spettacoli teatrali, da laboratori per bambini a visite guidate alla scoperta del territorio. Tutte le iniziative si realizzeranno nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio e saranno completamente gratuite.

Un po’ di programma. Si parte con Caterina Scaramagli di Mondo Agricolo Ferrarese per la rassegna di laboratori dedicati ai bambini ’Aprile dolce scoprire’ in programma domenica 14, sabato 20 e domenica 21 aprile al Maf di San Bartolomeo. Fondazione Villa Imoletta per musica, teatro e arte ’Sotto l’antica torre’ in programma domenica, poi 10, 12, 19 e 26 maggio e il 21 giugno a Villa Imoletta di Quartesana. Il comitato Vivere insieme realizza la rassegna ’Vivere insieme il fiume Po’, che si terrà in diverse aree di Pontelagoscuro in maggio (3, 5, 10, 11, 17, 19, 24, 25, 26) e giugno (1, 15). Marcello Celeghini della Pro loco Viconovo porta avanti la rassegna ’Gospel experience’ che si terrà sabato 4 maggio a Viconovo. Mattia Antico per Arci Ferrara che organizza la ’Sagra del podcast’ sabato 20 e domenica 21 luglio al circolo Arci di Cona. Giulio Giunchi dell’associazione Rudolf Steiner si occuperà della Pedagogia in Ferrara con gli incontri ’Tramonti artistici’ a Malborghetto nei mercoledì 12 e 26 giugno. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Basta spostarsi nelle frazioni.