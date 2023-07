Frazioni, lavori per 600mila euro La mappa di cantieri e divieti

In quattro giorni sono tre i tracciati riqualificati nell’ambito del pacchetto manutenzioni da 600mila euro circa pensato per le frazioni. Dopo l’avvio, il 10 luglio, da via Ricciarelli, ad Aguscello, e il completamento in circa un giorno di lavori della ripavimentazione, gli addetti dell’impresa appaltatrice Emiliana Asfalti Srl di San Felice sul Panaro hanno realizzato il nuovo manto di piazza Enrico Berlinguer, a San Martino e attualmente stanno operando in via Fardella, in città. A conclusione dell’intervento, dalle prossime ore gli operai torneranno nel forese, nello specifico a Porotto per un nuovo intervento in via Bellini (il traffico sarà previsto a senso unico alternato). A seguire l’impresa si sposterà in via della Forza, a Pontelagoscuro, indicativamente (condizioni meteo permettendo) tra oggi e il 19 luglio, per tre giorni stimati di lavori di ripavimentazione, durante i quali il transito sarà consentito solo ai residenti. A completare il quadro sarà il rifacimento del manto di via del Progresso, a Gaibanella, dove gli addetti opereranno il 20 e il 21 luglio. Realizzate le nuove pavimentazioni stradali, si procederà con la posa della segnaletica. "I lavori - sottolinea il vicesindaco, delegato alle frazioni e alla mobilità, Nicola Lodi - sono una risposta ad alcune delle esigenze emerse e recepite nel corso del nostro tour delle frazioni".