Frazioni, le prospettive future. Se ne discute oggi a Gherardi

Gherardi, frazione di Jolanda di Savoia che è stata recentemente interessata da ’Gherardi il villaggio del cinema’ – progetto di rivitalizzazione del borgo attraverso l’arte muraria cinematografica–, ospita un altro evento che renderà la frazione un centro di riflessione animato da amministratori ed esperti. Infatti alle 16.30 di oggi, alla Sala Parrocchiale di Gherardi, si terrà la conferenza ’L’Italia di mezzo. Voci e visioni dalla provincia’, un’idea di Giuseppe Muroni promossa da Ferrara La Città del Cinema con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Jolanda di Savoia. L’evento intende approfondire il tema complesso della sopravvivenza dei piccoli centri di provincia e lo fa cercando un coinvolgimento diretto della cittadinanza locale. Questo borgo del ferrarese rappresenta invero il futuro di molti territori della provincia italiana, poiché già a partire dagli anni Settanta è stato soggetto allo spopolamento e all’emigrazione, con la conseguente riduzione dei servizi pubblici ed il depauperamento culturale. I temi cardine che verranno toccati dai relatori saranno autunno demografico, sostenibilità e prospettive future del territorio. Il sindaco di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin, aprirà i lavori con ’Jolanda di Savoia: prospettive di comunità’, un intervento fortemente legato alla dimensione locale e al suo operato. Interverrà anche Caterina Ferri dell’Assistenza tecnica Area Interna Basso Ferrarese, esperta delle dinamiche tecnico-amministrative delle aree interne, affrontando le problematicità del territorio estense nella relazione ’Fare ponti: l’esperienza dell’area interna del basso ferrarese’. Seguirà poi Gianfranco Franz, professore di Politiche per la sostenibilità, di Pianificazione territoriale e di Turismo culturale di Unife, il quale, data la sua lunga esperienza professionale anche extraeuropea, proverà a tratteggiare un futuro possibile dell’Italia di mezzo nell’intervento ’Visioni di futuro per la lunga conversione ecologica e sociale’. Infine chiuderà Aldo D’Achille, sindaco di San Bellino – comune del Polesine che negli ultimi anni ha visto l’arrivo, sul proprio territorio, del colosso Amazon – premiato nel 2021 come miglior primo cittadino del globo con il riconoscimento ’World Mayor Community Award’. Il sindaco illustrerà come è riuscito ad esportare il "modello San Bellino" sino a raggiungere la ribalta internazionale attraverso ’San Bellino: un paese "laboratorio" di buone pratiche scalabili’.

L’evento continuerà domani con la visita guidata di Giuseppe Muroni alla scoperta del grande cinema italiano legato al territorio, raccontato sui murales di Gherardi. La partenza è prevista alle 10.30 davanti alla chiesa parrocchiale ed è previsto l’acquisto di un biglietto.