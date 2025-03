’Frazioni per tutti’, atto secondo. Quattro mesi di festa e divertimento

Undici frazioni coinvolte, 46 eventi programmati dai primi di aprile a fine di luglio. Ritorna “Frazioni per tutti”, seconda edizione dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale attraverso un bando pubblicato all’inizio del 2025 e che si concretizza in numerose manifestazioni culturali nel territorio del forese. Annunciati gli enti del terzo settore e le associazioni aggiudicatarie del bando che beneficeranno del contributo stanziato dal Comune, pari a 100mila euro. "La prima edizione – così l’assessore Cristina Coletti – è stata accolta con grande entusiasmo, ora ci aspettiamo una risposta analoga. Ribadiamo ancora una volta che non esiste separazione tra centro città e periferia e abbiamo intenzione di continuare a valorizzare tutto il territorio comunale". Presentati diciassette progetti. Di questi, sette sono risultati idonei: tutte le realtà vincitrici sono infatti state in grado di valorizzare il territorio del forese, dando risalto alle sue peculiarità per creare eventi originali, inclusivi e con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente. Le frazioni interessate dagli eventi saranno: Pontegradella, Baura, Cassana, Malborghetto, Marrara, Pontelagoscuro, Porotto, Porporana, Quartesana, Ravalle e San Bartolomeo. Ecco le associazioni vincitrici e i progetti. A_ctuar con “In mezzo scorre il fiume”, una serie di appuntamenti dedicati al territorio e soprattutto al Po. Dalla Terra alla Luna con “4 passi a Nord-Est”, su arte e inclusività, sul benessere all’aria aperta e sull’arte del riuso. Fondazione Villa Imoletta con “Come su un’antica aia”, sette appuntamenti con esposizioni d’arte e concerti. Ibo Italia con “Caccia al fantasma”, sei appuntamenti a caccia di personaggi misteriosi. Integrazione Lavoro con “Abitare Baura”, tre appuntamenti per esplorare la frazione e le sue tradizioni. Mondo Agricolo Ferrarese con “Tradizioni di Frazioni”, laboratori di artigianato per grandi e piccoli, alla scoperta delle antiche tradizioni. La Casona con “Trop Valid!”, diciassette eventi all’insegna del divertimento dedicati alla danza, al teatro e alla musica dal vivo nelle frazioni di Cassana, Porotto, Porporana e Ravalle.