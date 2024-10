Frecce incoccate per la Tenzone: "Iscritti arcieri da tutto lo Stivale"

Si avvicina l’appuntamento con la terza ed ultima gara, promossa dalla Compagnia Arcieri e Balestrieri Filippo degli Ariosti, nell’ambito della ’XXI Tenzone Cortese Città di Ferrara’, gara di Rievocazioni Storiche Fidasc patrocinata dal Comune e valevole per il Campionato Interregionale Storico 2024. Con il suo ingresso nella federazione ufficiale del Coni, caldeggiata dal presidente dell’associazione Gianni Soffritti e grazie allo staff composto da istruttori federali, si è permesso a Ferrara di entrare nella cabina di regia nazionale, diventando il precursore del primo Torneo Storico riconosciuto dal comitato olimpico.

La manifestazione rievocativa si terrà il 13 ottobre nel sottomura della Porta degli Angeli, alla Casa del Boia. Le due precedenti gare si erano disputate invece al parco Massari e questa diversificazione dei luoghi ha permesso di "proporre un itinerario interessante per i tanti partecipanti che giungono da fuori Ferrara in occasione della competizione", ricorda Matteo Fornasini, assessore al Turismo e Promozione del territorio. L’inizio della competizione è prevista per le 9.30, ma gli arcieri si troveranno in loco già dalle 8.30. L’associazione dilettantistica promotrice della gara si compone di appassionati della disciplina dell’arco antico e vanta quasi quarant’anni di attività sul territorio. Nell’ultimo anno, grazie alle partecipazione a numerose iniziative nel ferrarese e non solo, ha portato il numero di iscritti a 120 e mette a disposizione a giovani, adulti e disabili corsi tenuti da personale preparato. La qualità del lavoro che svolgono è testimoniato dalla frequenza con cui atleti della Compagnia occupano posti da podio, come ad esempio la vittoria della Coppa Italia della Lega Arcieri Medievali vinta da Carola Lunardi, consigliere dell’associazione. Un’ulteriore prova della loro competenza è la presenza del presidente Gianni Soffritti nella Commissione Nazionale Fidasc, impegnata a redigere il regolamento della sezione storica e formare nuovi ufficiali di gara, evento che conferma la posizione della Compagnia ferrarese "fra le più affidabili e qualificate d’Italia".

Benedetta Ruiba