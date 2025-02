Freddo e vento forte . Alberi abbattuti e disagi. E in città crolla un muro

Il maltempo all’improvviso. Nella giornata di ieri la provincia è stata flagellata da qualche ora di forte vento, con temperature in picchiata. Le raffiche hanno creato diversi disagi, tra alberi, rami e pali abbattuti. Si sono registrate almeno una quarantina di chiamate ai vigili del fuoco per interventi di vario tipo. I danni, fortunatamente non gravi, si sono registrati un po’ ovunque. Interessati, oltre al capoluogo, Copparo, Bondeno, Terre del Reno, Cento, Codigoro e Comacchio. Tante le segnalazioni, con i vigili del fuoco che soprattutto nella mattinata di ieri hanno lavorato a pieno ritmo per liberare le strade interrotte da tronchi e rami. In via Salmastri, ad Ambrogio di Copparo (nella foto), i caschi rossi sono dovuti intervenire per liberare la strada da un grosso albero caduto sull’asfalto. Fortunatamente, in quel momento non passavano automobilisti. Il vento ha letteralmente piegato, poi spezzato la pianta. I disagi sono andati avanti qualche ora finché i pompieri, prontamente non hanno liberato la via di collegamento tra la borgata e il capoluogo. A segnalare la caduta dell’albero sia i residenti che l’amministrazione comunale, sempre in prima linea nel risolvere i problemi di sicurezza in relazione anche alla viabilità.

Nella zona di Codigoro e sulla costa si sono allagate alcune zone, soprattutto cortili di privati per i quali è servito l’utilizzo delle idrovore per risolvere le criticità. Perlopiù si è tratto di interventi in aree di proprietà privata, ma in ogni caso i disagi sono stati tanti. Sempre nella zona di Copparo sono caduti alberi anche in alcuni giardini privati, senza, per fortuna, causare il ferimento dei proprietari. Soltanto in un caso, un’auto è stata danneggiata da un ramo che si è staccato. Tra i vari interventi, si registra poi un albero caduto su una casa a Dosso, una macchina bloccata nel fango a Casumaro e un ramo piombato su una macchina a Ferrara. Altri rami e alberi caduti dalle parti di Sant’Egidio e in Superstrada.

Sempre in città, nella mattinata di ieri è crollata una porzione di un muretto perimetrale in via del Mellone. Si tratta di un muro che circonda un giardino privato, i cui mattoni sono finiti sulla strada, dove però fortunatamente in quegli istanti non stava transitando nessuno. Nel primo pomeriggio il maltempo si è leggermente placato e con esso le segnalazioni al centralino dei vigili del fuoco. In ogni caso, tra oggi e domani, sarà necessario mettere in sicurezza alcuni alberi in prossimità delle strade in varie zone del territorio.