Freed-home è allestita. Ecco la casa speciale

CENTO

Si chiama ‘Freed-home’ ed è un appartamento creato dai ragazzi con disabilità della Fondazione Zanandrea per l’indipendenza abitativa e di lavoro, che sarà inaugurato giovedì 11 aprile, frutto di un bellissimo lavoro finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. "Si tratta di un progetto innovativo finanziato dal Pnrr, missione 5 Investimento 1.2 ed è realizzato da Fondazione Zanandrea insieme al Comune di Cento in quanto Comune capofila del Distretto Ovest della Provincia di Ferrara – è la spiegazione del direttore Enrico Taddia – l’obiettivo è poter permettere alle persone con disabilità di sperimentare in concreto alcune esperienze di vita indipendente. Questo, per ragazzi con disabilità eterogenea cognitiva o fisica, con autonomie su cui lavorare. Dunque abbiamo ristrutturato un nostro appartamento per poterci far convivere fino a 6 ragazzi in una situazione di indipendenza ‘controllata’ in quanto è stato realizzato un luogo ipertecnologico, con domotica, controllo a distanza e sensori: gli abitanti sono indipendenti ma in caso di bisogno un operatore può intervenire a distanza". Si parla dunque dell’utilizzo di domotica, software e hardware come facilitatori quotidiani per avere a disposizione un appartamento dove allenare le autonomie, poter lavorare in smart working o in piccole attività, avviare percorsi di socializzazione tra pari e di contatto diretto con il territorio ed ogni abitante, avere un suo ruolo e responsabilità nel gruppo e all’interno della casa.

"Il nostro sogno sarebbe che questa realizzazione si potesse replicare – prosegue – noi siamo un progetto pilota nato dopo un percorso di 2 anni e fatto anche con altri stati europei. Il progetto Erasmus + ci aveva permesso di iniziare a ragionare e teorizzare su quali tecnologie potevano esserci, un ragionamento fatto insieme a Lettonia, Macedonia e Grecia dove ognuno ha dato il proprio contributo intellettuale. Poi grazie al Pnrr siamo riusciti a finanziare l’idea. E’ stata una fortuna l’uscita del Pnrr in linea con quello che era stato il nostro lavoro e dunque abbiamo potuto realizzarlo in concreto". E spiega. "Siamo capofila del progetto Pnrr che dentro ha anche Cooperativa Serena di Ferrara e Cooperativa Csapsa di Bologna – aggiunge – il lavoro ha permesso anche di mettere a sistema anche un appartamento per 4 ragazzi a Bondeno, di proprietà comunale mentre quello di Cento nel ospita 6 e dov’è stato possibile molto più inserimento di domotica con un cablaggio totale". Da marzo 2023 è stato costituito il gruppo dei 6 ragazzi che poi entrerà a viverci. "In questi giorni hanno cominciato a testare gli spazi – conclude - È stato possibile grazie alla nostra parte del finanziamento Pnrr di 700mila euro complessive, più fondo alla quale abbiamo aggiunto fondi nostri e avuto un aiuto economico anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento".

Laura Guerra