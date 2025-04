"Freno alle stragi lungo le strade"

Stefano Guazzarini era in piazza, vicino alla bancarella di un ambulante sotto la statua di Savonarola. Non ha dubbi, tanti i motivi che fanno alzare il pollice a favore del grande assente, il treno. "E’ più sicuro, una garanzia per i ragazzi che vanno sulle spiagge. Si parla sempre più frequentemente di stragi sulle strade, di quali soluzioni adottare per fermare questa scia di morti e poi si continua a viaggiare su gomma. Tra l’altro la ferrovia ridurrebbe in modo consistente il traffico sulle strade che portano verso il mare". Un altro rilievo. "E’ un ritornello l’intermodalità dei servizi, dei trasporti. Sarebbe bello salire con la bici sul treno, arrivare nel Delta e poi proseguire ai pedali. Anche questa sarebbe una strada per incentivare forme di turismo lento. E invece, invece siamo al capolinea".