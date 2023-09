Frescobaldi e Bach,viaggio nel baroccosulle note del recital

Entra nel vivo il Frescobaldi Day organizzato da Ferrara Musica. Oggi, alle 17, il Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Corso Ercole I d’Este accoglierà il recital clavicembalistico di Francesco Corti, dedicato a Girolamo Frescobaldi e ad altri autori del Seicento e Settecento, proprio nel giorno della sua nascita. Un appuntamento con la collaborazione di Gallerie Estensi e Associazione Bal’danza. Nato ad Arezzo nel 1984, Francesco Corti è cembalista e organista e da qualche anno impegnato anche come direttore in gruppi specializzati nella musica barocca come Il Pomo d’Oro e Les Musiciens du Louvre. Dal 2016 è docente di Clavicembalo e Basso continuo alla Schola Cantorum Basiliensis. Il clavicembalista proporrà un itinerario nella musica barocca per tastiera, che conferma influssi e rimandi tra Italia e Germania da Frescobaldi a Bach, passando per Froberger e Buxtehude.

Si comincia con Frescobaldi, con la Toccata I dal “Primo Libro d’intavolatura di Toccate di cimbalo et organo”, una raccolta che fu stampata a Roma nel 1615. Il programma prosegue con la musica di Johann Jakob Froberger, che di Frescobaldi fu allievo a Roma tra il 1637 e 1641, proponendo il Ricercar XI FbWV 410 e la Suite XX in re maggiore FbWV 620, che testimoniano della sua sapienza contrappuntistica e del suo gusto melodico eccelso. Attraverso il ruolo “cerniera” di Froberger, l’influsso di Frescobaldi arrivò fino a Dietrich Buxtehude e al suo Preludium in sol minore op. 163, con cui continua il concerto. Il Praeludium in sol minore fa parte della raccolta dei diciannove Praeludia, fulcro dell’opera di Buxtehude: con la sua successione di tre momenti liberi e declamatori ad introduzione di altrettanti episodi fugati, dà un’idea efficace dell’evolversi dell’improvvisazione barocca nella musica per tastiera. A chiusura del programma: il Concerto in do maggiore BWV 976, la Toccata in re maggiore BWV 912 e il celebre Concerto nello stile italiano BWV 971. L’ingresso con il biglietto del museo, acquistabile alla Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti.