Freya Stark, mille vite in un secolo Storia dell’infermiera esploratrice

Oggi, dalle 17.30 alle 19 alla biblioteca del Centro Documentazione Donna di via Terranuova 12b, si terrà un incontro in presenza e online con Elena Branca

che parlerà di ‘Freya Stark, chi era costei?’. Freya Stark, infermiera volontaria, esploratrice, cartografa, scrittrice, poliglotta, impiegata nel controspionaggio britannico, Dama dell’Ordine dell’Impero Britannico, nei suoi oltre cento anni di vita ha fatto veramente tante cose. Britannica, nasce a Parigi e muore ad Asolo dove è possibile visitare Villa Freya e scoprire che la popolazione la ricorda ancora perché, secondo quanto si racconta, fu grazie a lei la città non subì bombardamenti.

Scrisse un ponderoso diario in quattro volumi e oltre venti libri di viaggio, purtroppo pochi dei quali sono stati tradotti in italiano. Elena Branca, cultrice di storia della Croce Rossa e della medicina, con particolare riguardo alla storia delle donne, collabora con associazioni storiche e di rievocazione storica per la storia delle donne in guerra in particolare nel settore sanitario. È inoltre socia della Società per la Storia della Medicina, della Associazione Sanità Militare Italiana e della Pico Cavalieri. Ha pubblicato saggi, articoli e libri sulla storia delle donne impegnate nella sanità in guerra. Fa parte del direttivo del Centro Documentazione Donna e cura in particolare gli incontri online che la biblioteca organizza. L’incontro di oggi fa parte del ciclo ContemporaneaMente.