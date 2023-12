Fri-el Green House, nuove figure in agricoltura

Fri-el Green House è una azienda al 100% italiana orientata a creare valore nel rispetto delle culture locali, promuovendo la crescita professionale nel settore agricolo, rinnovandolo e rilanciandolo. Attività dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi da coltura idroponica facente parte del gruppo Fri-El, uno dei principali produttori italiani di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, biomassa e biogas). Per la sede di Ostellato sono alla ricerca di diverse figure professionali rivolte ad ambosessi. L’azienda necessità di personale da assumere secondo le necessarie capacità, un addetto al magazzino, coordinatore della linea di produzione sempre in magazzino. A queste figure si aggiunge la ricerca di addetti alla serra e di addetti alla manutenzione. In tutte le ricerche è previsto un orario di lavoro full time, lunedì-sabato. Sede Ostellato.