Fri-El Green House, pronto un tecnico

Fri-El Green House Soc. Agr. è una azienda al 100% italiana orientata a creare valore nel rispetto delle culture locali, promuovendo la crescita professionale nel settore agricolo, rinnovandolo e rilanciandolo. Facente parte del gruppo Fri-El, uno dei principali produttori italiani di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per la sede di Ostellato ricerca un operaio addetto al confezionamento, rivolto a candidati ambosessi. La figura sarà inserita in magazzino, nella linea di produzione e avrà il compito di selezione il prodotto e confezionare i pomodori nelle apposite vaschette. I requisiti sono preferibili, ma non indispensabile, esperienza come addetto al confezionamento, oltre una velocità e precisione. Richiesta disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato, disponibilità a lavorare su due turni giornalieri e disponibilità immediata per l’assunzione.