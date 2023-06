Frode all’assicurazione Due rinviati a giudizio

Due uomini di 42 e 49 anni andranno a processo con l’accusa di aver falsificato documenti allo scopo di frodare l’assicurazione e avere una Rc Auto a prezzi vantaggiosi. Il caso è approdato ieri mattina in aula davanti al gup Carlo Negri. Le parti hanno discusso l’udienza preliminare e, alla fine, il tribunale ha disposto per entrambi il rinvio a giudizio. La prima udienza è fissata per l’11 settembre davanti al giudice Carlotta Franceschetti. Secondo le contestazioni, i due soggetti – entrambi di origine campana – avrebbero presentato documenti intestati a un’altra persona al fine di ottenere dall’assicurazione una polizza a prezzi più vantaggiosi.